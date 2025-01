Ex Ilva, la Uilm replica a Bucci: “Revisione accordo di programma? Prima il piano industriale”

Genova. “Accordo di programma? Per la Uilm la priorità è il piano industriale”. Così il sindacato risponde alle parole pronunciate dal presidente della Regione, Marco Bucci, a margine dell’incontro che si è tenuto venerdì all’ex Ilva di Cornigliano col commissario di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Davide Tabarelli, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sindacalisti e autorità locali.

Bucci ha detto di essere d’accordo auna revisione dell’accordo di programma, ma “prima si fa la fabbrica”. E alle sue parole ha risposto la Uilm, chiarendo che è “inutile ogni ragionamento se prima non arriva un piano industriale capace di rimettere insieme ciò che resta delle acciaierie ex Ilva – ha detto Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm Liguria – purtroppo, a oggi, sono stati disattesi i contenuti dell’accordo di programma. Erano due le questioni centrali: a fronte della chiusura dell’area a caldo nel 2005 il sito genovese doveva essere potenziato dal punto di vista produttivo, per intenderci doveva diventare un centro importante della verticalizzazione dei prodotti siderurgici; in secondo luogo, Genova doveva essere potenziata dal punto di vista degli organici recuperando gli addetti del 2005 (circa 2500), cosa che non è mai avvenuta.Tanto è vero che Genova oggi ha meno di 1000 addetti“.

