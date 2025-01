Giallo pesante per Pio Esposito: salterà Cittadella

Non sarà Pio Esposito a guidare l’attacco dello Spezia sabato prossimo a Cittadella. Il giallo rimediato ieri sera, pochi minuti prima del gol partita di Vignali, farà infatti scattare un turno di squalifica per il capocannoniere della B. Un’assenza pesante visto l’apporto imprescindibile dell’attaccante, non solo in termini di reti come dimostrato anche ieri contro il Sassuolo, ma il gruppo costruito da mister D’Angelo ha già ampiamente dimostrato di saper affrontare ogni difficoltà.

