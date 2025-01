Grosso amaro: “Lo Spezia ha fatto meglio di noi. Ci abbiamo messo del nostro per faticare”

“Sapevamo sarebbe stata difficile e ci abbiamo messo del nostro per renderla ancora più complicata. Mettiamo da parte la sconfitta e ci prepareremo per le prossime, meriti agli avversari che hanno vinto”. Parla così, con un pizzico di amarezza, Fabio Grosso, che analizza in conferenza la sconfitta del suo Sassuolo contro lo Spezia: “L’abbiamo persa su una palla che avevamo sulla trequarti avversaria. Abbiamo commesso una serie di errori, lo Spezia non ci ha sorpreso ma ha fatto meglio di noi. Meno bravi noi che dobbiamo fare meglio. I campionati si vincono con determinazione, fame e voglia di essere protagonisti. La B è un campionato in cui anche gli avversari possono metterti in difficoltà”.

Poi un commento sull’espulsione: “L’arbitro mi ha detto che sono entrato in campo e mi ha dovuto mandare fuori. La partita sarebbe dovuta finire senza uomini, ma va bene così ed è esperienza per il futuro”, conclude.

