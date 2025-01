Il debito che non risulta viene stralciato. Occhio al corrispettivo Cmor

Sapete cos’è il corrispettivo Cmor? Si tratta di un indennizzo che l’attuale fornitore di energia elettrica o di gas addebita in fattura su richiesta di un precedente fornitore, nel caso in cui a quest’ultimo risultino non pagate fatture riferite a consumi e oneri degli ultimi cinque mesi di erogazione del servizio. Attenzione dunque a questo elemento soprattutto se non vi torna di avere contratto un debito nei confronti dell’operatore predecessore. E’ il caso di uno spezzino, passato a nuovo operatore del gas cui venivano contestate delle fatture da parte del vecchio operatore. Debito che, pur tuttavia, l’utente non pensava di aver contratto e per questo si è rivolto al Movimento Difesa del Cittadino della Spezia che ha scritto ai due operatori, dicendo che la richiesta fosse ingiusta e che in caso di mancata ammissione dell’errore avrebbero fatto valore il titolo esecutivo. Alla fine la storia si è chiusa bene, l’anomalia è stata risolta e il presunto debito cancellato.

