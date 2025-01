Il mutamento climatico manda in pensione i “giorni della merla”

Col cambiamento climatico tanti proverbi, frutto dell’esperienza dei nostri trisavoli, vanno in pensione. Tra alcuni giorni sapremo se finirà in archivio il vecchio detto “giorni della merla”, ossia il 29, 30 e 31 gennaio, indicati come i più freddi dell’anno.

La leggenda narra di una merla con i suoi pulcini, rigorosamente tutti “vestiti” con penne bianche che, per ripararsi dal freddo di un 28 gennaio siberiano, si infilarono in un comignolo caldo e fumante, restandovi tre giorni. Quando l’1 febbraio la temperature si rialzò, merla e pulcini uscirono dal comignolo ma, per effetto del fumo, le loro piume erano diventate nere come il carbone nei maschi (col becco giallo) e marrone scuro, becco compreso, nelle femmine. Un leggenda antichissima che come tanti proverbi riguardanti il meteo, va dimenticata. Anche perché, spesso negli anni, i giorni più freddi si sono verificati successivamente ai “giorni della merla”. Non solo da oggi.

