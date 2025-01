Imago Buddha, al museo Chiossone una mostra alla scoperta del linguaggio dei simboli nell’arte buddhista.

Genova. Inaugura sabato 25 gennaio alle 16.30 e sarà visitabile fino al 20 luglio al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, la mostra Imago Buddha. Il linguaggio dei simboli nell’arte buddhista.

“Questa mostra rappresenta un’opportunità unica per esplorare la ricchezza di una tradizione artistica millenaria, che spazia dall’India alla Cina, passando per il Sud-Est asiatico fino al Giappone – commenta l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – Attraverso le opere in esposizione, il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un capitolo fondamentale della storia dell’arte internazionale, approfondendo il dialogo tra Oriente e Occidente. Sarà un’occasione per riflettere sulla profonda connessione tra storia, civiltà e spiritualità e sulla simbologia che rende questa tradizione così affascinante e significativa”.

