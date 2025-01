La Ferrovia tutta coperta chiude un triennio di lavori: la dead line dipenderà dalle piogge ma ormai ci siamo

Saranno le piogge a determinare le tempistiche definitive per la conclusione dei lavori di copertura della curva Ferrovia, ieri apparsa in grande spolvero non solo per l’ennesimo soldout consecutivo di stagione ma anche perché di sera lo spettacolo del tifo, specialmente al non più vecchio amato Picco, trova la sua sublimazione perfetta. Questione di colori, di chiaroscuri, oltreché di prestazione in campo se è vero che ad un certo momento la squadra è sembrata in grado di prendere in mano il megafono e lanciare i cori alla curva per riceverli indietro e andare a vincerla, insieme.

