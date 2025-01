Messa in sicurezza della rete delle bonifiche, la preoccupazione di Galazzo: “Intervento fondamentale per Ameglia”

“Ho appreso con preoccupazione dei problemi relativi alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della rete delle bonifiche site nei Comuni di Sarzana e di Luni. Si tratta del secondo lotto dei lavori nella zona di Luni Mare e Marinella e che consistono nel potenziamento dell’impianto idrovoro e nella realizzazione di una cassa di laminazione lungo il canale Fabbricotti a confine con il Comune di Ameglia”. Così il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo che in una nota prosegue: “L’intervento è per noi di fondamentale importanza in quanto mitiga notevolmente il rischio idraulico nel tratto amegliese, in considerazione del fatto che il canale sfocia nel fiume Magra e il suo tracciato attraversa l’abitato di Fiumaretta. Nei giorni scorsi, essendo venuto a conoscenza del fatto che è spirato il termine del 30 settembre per l’affidamento di una parte dei lavori, termine a cui era sottoposto il finanziamento regionale di due milioni e mezzo avevo richiesto aggiornamenti a tutti gli enti interessati (Regione, Canale Lunense, Comuni di Luni e di Sarzana) volendo capire se il finanziamento fosse stato recuperato e se e quando fosse prevista la realizzazione della cassa di laminazione. Chiedevo inoltre che, nel caso fossero state organizzate riunioni aventi ad oggetto tale argomento, di essere invitato stante l’evidente interesse del Comune di Ameglia di vedere realizzata la cassa di laminazione. Successivamente – si legge ancora – ho appreso dell’esistenza di un ulteriore problema legato a quell’area e relativo ai rapporti tra il privato proprietario dell’area e il Comune di Sarzana. L’auspicio è che si trovino le risorse necessarie e che si risolvano tutte le problematiche relative alla realizzazione di quest’importante opera che incide sul nostro territorio e spero che venga quanto prima convocata una riunione a cui possa presenziare anche il Comune di Ameglia”.

