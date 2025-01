La Croce Rossa della Spezia avvisa che lo screening neurologico in programma per domani, domenica 26 gennaio, in Piazza Beverini è rinviato a data da destinarsi a causa delle condizioni meteo avverse. La CRI spezzina comunicherà al più presto la nuova data in cui verrà effettuato lo screening, aperto a tutti i cittadini e organizzato in collaborazione con il Rotary Club Stella Maris.

L’articolo Meteo in peggioramento, rinviato screening neurologico in Piazza Beverini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com