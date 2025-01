Mulattieri in gol contro il passato: “I fischi? Sono legatissimo a Spezia e non c’è bisogno di dirlo”

“Sapevamo che la partita sarebbe stata tosta, lo Spezia punta tanto sull’agonismo e noi potevamo dare di più. Dobbiamo pensare alla prossima e resettare: dal punto di vista agonistico abbiamo subito lo Spezia, facciamo loro i complimenti e andiamo avanti”. Gol amaro per Samuele Mulattieri, che torna nella sua Spezia e timbra contro la sua ex squadra, non portando però a casa punti. “Lo Spezia ha dalla sua la miglior difesa, non è facile fare gol: potevamo fare sicuramente di più, c’è rammarico per la sconfitta ma come ho detto ora dobbiamo pensare alla prossima. Come il Pisa anche lo Spezia è di alto livello, sono tosti da affrontare: in classifica siamo a +7 e dobbiamo continuare”.

Gol contro la sua città senza esultanza, ma per Mulattieri sono comunque arrivati i fischi dagli spezzini: “Io sono legatissimo alla squadra e alla città e non c’è bisogno di dirlo”, conclude.

