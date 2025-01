Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Non basta un cuore grande così all’AGN Energia Bogliasco 1951 per aggiudicarsi il derby del Golfo Paradiso con il Sori. Nello scontro valido per il nono turno del campionato maschile di Serie A2, i ragazzi di Gimmi Guidaldi pagano un brutto avvio di gara e malgrado un’ottima reazione non riescono a evitare il 13-11 finale.

