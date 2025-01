Pd Sarzana: “La rivoluzione della sosta? Per ora si tratta di promesse”

“La rivoluzione della sosta? Per ora si tratta di promesse. Sulla carta c’è solo la proroga della situazione attuale”. Così in una nota prende posizione il Partito Democratico di Sarzana in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento cittadini. “La proroga del servizio al gestore attuale – si legge – certifica la difficoltà con cui la Giunta Ponzanelli prova a conciliare i grandi annunci e i conseguenti atti amministrativi: molta retorica e pochi fatti. Per anni, sul fronte ‘caldo’ dei parcheggi a pagamento, l’assessore Torri si è giustificato davanti alla città invocando l’alibi del contratto in essere e promettendo una rivoluzione con il nuovo affidamento. Ora che da mesi quell’affidamento è scaduto, l’unica arma a disposizione della Giunta sembra quella della proroga: prima qualche mese, ora un anno. Cioè, tutto quello che si poteva chiedere in base al contratto. L’assessore continua a promettere importanti novità, ma sulla carta c’è solo una determina che proroga il servizio in essere, alle medesime condizioni – sottolineiamo. In questa determina, com’è ovvio che sia, non c’è alcun riferimento all’introduzione della sosta gentile, di nuove gratuità o della possibilità di integrare il ticket. Le richieste di cui parla Torri sono semplici desiderata dell’amministrazione? Su quale fondamento possiamo essere certi che verranno accolte? Una via per cambiare la situazione attuale c’era e non è stata seguita: preparare per tempo una nuova procedura e modificare le condizioni del servizio. Purtroppo, al momento, ci si limita alle promesse e alle dichiarazioni. Dove sono finiti i buoni propositi del 2021, quando la Giunta, con la sobrietà consueta, festeggiava la cessione a titolo gratuito da parte della società Laurina di un’area sita in via VIII marzo, destinata proprio alla creazione di almeno 30 stalli gratuiti, oltre agli spazi per i motocicli e un’area pedonale di collegamento tra il fronte di via Muccini, la zona interna dei palazzi Botta e via VIII marzo? Sono passati quasi quattro anni – conclude il Pd – e quel terreno giace ancora abbandonato e dimenticato. Anche la rivoluzione della sosta promessa a più riprese dalla Giunta Ponzanelli è ‘parcheggiata’ nell’oblio”.

