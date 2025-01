Pesca e acquacoltura, Alessandro Piana: “Stanziati 160mila euro per programmi di assistenza tecnica”

Liguria. Il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca e all’Acquacoltura Alessandro Piana, ha portato in giunta, con conseguente approvazione, uno stanziamento di 160mila euro per il 2025 destinato al settore della pesca e dell’acquacoltura. I fondi, dedicati all’attuazione di programmi di assistenza tecnica, mirano a sostenere la competitività e la sostenibilità delle imprese liguri operanti nel comparto.

“Con questa misura – spiega il vice presidente Alessandro Piana – confermiamo il nostro impegno per supportare uno dei settori strategici dell’economia ligure. L’obiettivo è rafforzare la sostenibilità e la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura, in coerenza con il Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura 2023-2025 e con il Fondo Europeo FEAMPA 2021-2027. In particolare, vogliamo garantire un’assistenza tecnica efficace alle imprese, promuovendo interventi concreti e mirati”.

