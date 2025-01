Pronto soccorso di Lavagna: tre gravi aggressioni in tre giorni ai danni del personale

Genova. Ancora aggressioni ai danni di personale del pronto soccorso. Gli ultimi gravi episodi è successo a Lavagna. A denunciarlo sono Fp Cgil Genova e Tigullio e Uil Fpl Genova.

Stanotte, secondo quanto riferito dai sindacati, un paziente ha aggredito il personale che è sotto pressione da tutta la settimana. Mercoledì notte, infatti, un paziente in stato di evidente alterazione alcolica ha aggredito il personale sanitario presente e ha cercato di di sfilare l’arma alla guardia giurata intervenuta. Venerdì notte un altro paziente ha incendiato una barella per abbandonare successivamente il pronto soccorso. La guardia giurata intervenuta ha riportato alcune lesioni cadendo per spegnere il principio d’incendio.

