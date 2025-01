Rapallo: spaccate, arrestati tre marocchini; agente e carabiniere lievemente feriti

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Gli agenti del Commissariato di Rapallo e i Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita, questa notte, hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini marocchini di 21, 22 e 38 anni resisi responsabili, fatta salva la presunzione di innocenza, dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli arrestati inizialmente hanno tentato di infrangere con calci e pugni la vetrina di un negozio, poi hanno rotto quella di un bar ed una volta entrati hanno rubato il fondo cassa.

Poco dopo, forzando la porta di ingresso, si sono introdotti in una farmacia, ubicata in Piazza Cile, ma gli Agenti ed i Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato i presunti autori mentre rovistavano all’interno della stessa. A seguito del tentativo di fuga operato dai tre è nata una colluttazione, nel corso della quale un agente di Polizia e un Carabiniere

hanno riportato lievi ferite. Durante l’arresto un militare ha esploso accidentalmente un colpo, che non ha causato alcun danno. Nel corso degli accertamenti e dall’analisi delle telecamere è emerso che gli indagati avevano effettuato un ulteriore tentativo di effrazione ai danni di un ristorante utilizzando un tombino.

I tre arrestati sono stati tradotti presso il Carcere di Genova Marassi.

» leggi tutto su www.levantenews.it