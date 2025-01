Primo atto a riva Trigoso in via Giuseppe Verdi alle 14.06 dove un uomo viene colpito, soccorso dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e da “India” ambulanza con infermiere a bordo. Rifiuta il trasporto in ospedale. Ovviamente intervento dei carabinieri.

Atto secondo in via Pergola, sempre a Riva Trigoso, alle 14.28 dove un altro uomo viene aggredito, soccorso dai militi della Croce Rossa di Riva e trasporto al pronto soccorso di Lavagna con arrivo dei carabinieri.

