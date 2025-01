Sampdoria rimontata dal Mantova, Semplici: “La squadra mi è piaciuta, pagato caro due errori”

La Sampdoria chiude in vantaggio 2 a 0 il primo tempo con doppietta di Depaoli. La partita però finisce 2 a 2 perché il Mantova parte forte nella ripresa e trova le reti con Mancuso e Trimboli.

Mister Leonardo Semplici promuove la prestazione seppur ci sia il rammarico per aver per l’ennesima volta rimandato l’appuntamento con un vittoria che manca da tre mesi: “Oggi la squadra mi è piaciuta sotto più punti di vista – commenta – . Avevamo creato i presupposti per portarla a casa. Un errore singolo sul primo goal e poi ci siamo un po’ allungati per la fretta di andare a chiuderla subendo il loro raddoppio leggendo male una situazione. Dopo però abbiamo creato le opportunità per vincerla rischiando solo alla fine con quel palo. Partita svolta discretamente ma dispiace andare avanti 2 a 0 e ottenere solo un punto. I ragazzi meritavano altro”.

