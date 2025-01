‘Santa’: “Le casette del Santa Claus smontate e abbandonate ai giardini a mare”

Dal Gruppo consigliare “Viva Santa”

Dopo un’estenuante campagna elettorale durata anni in cui venivano difesi a spada tratta gli interessi e i diritti dei commercianti di Santa Margherita Ligure – addirittura organizzando fiaccolate – una volta alla guida della città, ecco come vengono trattati: nessun coordinamento e supporto da parte degli amministratori per la gestione degli eventi natalizi al Village, le casette del Santa Claus smontate e abbandonate ai Giardini a Mare.

Non solo una mancanza di attenzione verso le necessità delle Associazioni di categoria cittadine, ma anche una mancanza di rispetto verso i soldi pubblici con cui sono state acquistate le casette di Natale.

A meno che questa non sia una manovra dell’Amministrazione Caversazio – Brunetti per bocciare anche questa manifestazione, cioè il Santa Claus Village nel solco di chi vuole azzerare il recente passato senza guardare in faccia al reale interesse di Santa Margherita Ligure… E allora che abbiano il coraggio di dirlo! E il Consigliere al commercio Palli cosa dice?Amministrare non è un palcoscenico per atteggiarsi, ma una responsabilità per fare crescere Santa Margherita Ligure, i Cittadini, le Associazioni e le sue attività commerciali. Ormai è chiara la rotta intrapresa: indietro tutta!

https://whatsapp.com/channel/0029VamXT3iICVfnIXc1143K