Tre gol, due spezzini e un D’Angelo custode

Quand’ero bimbo, faccio un salto all’indietro i oltre settant’anni, il Napoli acquistò il centravanti svedese Jepson pagandolo 100 milioni di lire. A sentire quella montagna di soldi spesi per Iepsonne, 30mila lire erano allora un bello stipendio e con le caramelle di liquirizia da 1 lira l’una si dava il resto, ogni mamma partenopea che sentisse qualche cosa scalpitare dentro di sé pregò San Gennaro che benedisse il collo del piede del nascituro sperando che fosse maschio. Chi ancora non aspettava, pungolò lo sposo e quelle senza marito s’arrangiarono come poterono.

Potenza dello sporto del calcio che è una chiave per comprendere il mondo anche se Eduardo Galeano, scrittore uruguagio, ebbe a dire che chi parla di storia spesso dimentica che il futbòl è segno primordiale dell’identità collettiva.

Ieri la Sprugola s’è entusiasmata a vedere lo Spezia battere il capolista Sassuolo con un punteggio che avrebbe potuto essere più vistoso. Hanno giocato bene, sono piaciuti. Hanno corso e hanno lottato perché nello scontro sportivo servono volontà di soffrire e capacità di concentrazione, caratteristiche che ieri sera non sono mancate agli aquilotti.

Ma la cosa che ha maggiormente impressionato è che le reti sono state tutte e tre realizzate da Spezzini e pazienza se uno non vestiva la maglia bianca. Non sono uno specialista di statistiche ma credo che sia un record per un campionato professionistico: tre gol fatti da figli della Sprugola. Fossero state quattro saremmo finiti nel libro dei record. Mi sarebbe piaciuta una rete di Cassata, in fin dei conti San Terenzo è nel Golfo; avremmo accettato una segnatura di Bertola: anche se s’è abbeverato alle onde del Frigido invece che a quelle della Sprugola, il cognome è di pura marca lunense.

Pazienza! Ci accontentiamo.

Piuttosto, non so come si comporteranno le mamme spezzine ma sarà opportuno controllare se i nati il prossimo ottobre supereranno in numero quelli dello stesso mese dell’anno scorso. In ogni caso sta di fatto che questo Spezia fa sognare. Quale è il segreto? Beh, innanzitutto noi giochiamo con un D’Angelo custode che veglia sulla squadra.

Poi si vede che non solo chi porta l’identico cognome ma tutti sono una vera famiglia: si aiutano reciprocamente quando c’è bisogno e se qualcuno parte per altri lidi, ecco che arriva un suo congiunto.

M’bala ci ha portato e ci ha mantenuto in serie A, poi è andato, è il loro mestiere, a cercare gloria altrove. Però, per supplire alla mancanza, è arrivato il Cici. Dirai che questo è portiere e quello fa il bomber ma il cognome è identico anche se manca la enne davanti a Zola

L’articolo Tre gol, due spezzini e un D’Angelo custode proviene da Città della Spezia.

