Vigneti, fuori il bando per ristrutturarli e riconvertirli

La Giunta regionale della Liguria, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato il provvedimento che dà avvio alle disposizioni attuative della misura OCM (Organizzazione Comune del Mercato) “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la campagna 2025/2026.

“Il bando è finalizzato a sostenere il settore vitivinicolo ligure attraverso il rinnovamento degli impianti viticoli e a rafforzare la competitività dei produttori locali – dice Alessandro Piana -. La ristrutturazione e riconversione dei vigneti è un passo importante per aumentare la qualità delle nostre produzioni certificate e per rendere più competitiva la nostra viticoltura nel rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità ambientale. Questo provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di interventi a favore del comparto agricolo regionale che puntano a valorizzare le eccellenze locali e a sostenere la competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com