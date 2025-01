A-12: incidente in tunnel a doppio senso di marcia, soccorsi difficili e stop al traffico

Tamponamento poco dopo le 14 in A-12 tra Lavagna-Sestri Levante; in un tratto in galleria in cui il traffico, causa cantiere, scorre su una sola carreggiata nei due sensi di marcia. Complicato per i soccorritori raggiungere il punto dell’incidente Sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso, della Croce Verde di Sestri Levante e l’ambulanza infermierizzata “India”; oltre ai vigili del fuoco di Rapallo, la polizia stradale di Sampierdarena. La più grave una donna di 56 anni prima giudicata in codice rosso poi derubricato in giallo e trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Il traffico è rimasto bloccato oltre un’ora: il tempo di soccorrere i feriti, rilevare l’incidente, rimuovere i veicoli incidentati e bonificare la carreggiata. Si sono formate lunghe code nei due sensi di marcia.

