Addio a Piero Claretta, il maestro della focaccia e dei grissini dei vicoli

Genova. Il capoluogo ligure perde uno dei suoi maestri della focaccia. È morto a 86 anni Piero Claretta, titolare della panetteria e grissineria Claretta di via della Posta Vecchia, famosa per la sua focaccia sottile, unta e croccante al punto giusto e per i grissini ancora rigorosamente preparati a mano.

La focacceria era stata aperta nel 1952 dal padre di Piero, arrivato da Torino. Da qui l’idea di portare nel capoluogo ligure l’arte dei grissini tirati a mano, cui aveva affiancato una focaccia riconosciuta come una delle più buone di Genova. Il piccolo panificio di via della Posta Vecchia, gioiello nascosto nei meandri del centro storico, ha conquistato sia per i suoi prodotti sia per la genuinità del suo titolare, ricordato come un uomo buono e generoso.

