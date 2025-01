Albenga, spazio sociale per la promozione dell’educazione e del rispetto reciproco

L’Associazione Italiana per la Risoluzione Alternativa dei Conflitti AIRAC, con la collaborazione del Comune di Albenga, vista la delibera del 19 dicembre 2024, mette a disposizione della cittadinanza albenganese uno spazio sociale a costo zero per la promozione dell’educazione allo stare insieme nel rispetto reciproco.

Il progetto si svolge al piano terra del Palazzo Ester Siccardi, in viale Martiri della Libertà 1; avviato martedì 8 gennaio 2025 prevede incontri mensili nelle seguenti date: 11 e 25 febbraio; 11 e 25 marzo; 8 e 22 aprile; 13 e 27 maggio; 10 e 24 giugno sempre con orario dalle 16,00 alle 18,00.

