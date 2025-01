Autostrade, inizio settimana da bollino rosso su A10 e A26 per i cantieri

Liguria. Sarà un inizio settimana difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese a causa della presenza dei cantieri di manutenzione delle varie tratte.

Per quanto riguarda la A10, per lunedì 27 gennaio previsti forti disagi tra Savona e Genova in entrambe le direzioni di marcia, con traffico da bollino rosso tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19. Aumento dei tempi di percorrenza anche nella fascia oraria tra le 13 e le 16.00. Previste code e forti rallentamenti rispetto alla normale circolazione viaria.

