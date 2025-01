Calcio, Eccellenza. Il Campomorone la spunta nel finale contro il S.F. Loano, Alessi: “Da Natale siamo maturati, tanto merito ai ragazzi”

Loano. All’Ellena è il Campomorone di Alessi a spuntarla nel finale contro il S.F. Loano. Contrapposto all’esito del primo tempo, dove è il Loano ad entrare negli spogliatoi in vantaggio grazie alla rete di Campelli su punizione, il doppio cambio di Alessi risulta vincente. Intorno alla metà della seconda frazione infatti, il mister rileva due giocatori per l’ex Zunino e Campaner.

Prima Zunino trova il pareggio, poi Campaner su un errore della difesa cala il vantaggio a pochissimo dal termine. Una gara comunque, dal punto visto tattico, molto difficile da commentare grazie anche al manto erboso che non ha facilitato per nulla il gioco di ambo le squadre, come sottolineato anche dai due allenatori nel post partita.

