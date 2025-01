Calcio/ La Samp raggiunta dal Sudtirol: è quintultima

La Sampdoria chiude la 23esima giornata al 16esimo posto: in coda soltanto il Sudtirol ha trovato la vittoria e per di più in uno scontro diretto, contro il Frosinone. Sconfitte per il Cosenza (prossimo avversario dei blucerchiati con Alvini a rischio) e Salernitana battuta in 10 contro 11 dal Pisa. Proprio i nerazzurri si avvicinano al Sassuolo sconfitto al Picco da uno Spezia perfetto che resta terzo. Si stacca la Cremonese che pareggia al fotofinish contro il Modena e il Palermo in casa della Reggiana con la rabbia dei tifosi. Bene la Juve Stabia in casa contro la Carrarese e pareggio tra Cesena e Bari con la prima rete di La Gumina.

