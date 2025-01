Calcio/ Santa Maria, gara sofferta ma contro Moneglia c’è la vittoria

Dall’ASD Santa Maria del Taro

Il Santa soffre ma vince ancora ! Partita ostica quella odierna contro il Moneglia dove i ragazzi di mister Asterini vengono messi in difficoltà ma riescono comunque a portare a casa il bottino pieno. Partita in cui il Santa parte forte e dopo pochi minuti Santos si procura un rigore con azione personale trasformato poi da Sivori. Il Moneglia si fa vedere e prova a reagire ma Traverso nega due volte il gol del pareggio agli avversari. Il santa torna avanti ed è bomber Ulivi a insaccare la rete del raddoppio. Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con più convinzione e dopo alcune azioni pericolose trovano il gol del 2-1. Seppur senza mai nessuna grande occasione è sempre il Moneglia a fare la partita a il Santa riesce a resistere e sull’ultima azione del match Sambuceti mette dentro di rapina il gol del definito 3-1. Complimenti al AC Moneglia per l’ottima prestazione e ai nostri ragazzi per aver portato a casa l’ennesima vittoria consecutiva. Ora testa alla difficile trasferta di Spezia in coppa Mercoledì sera!

