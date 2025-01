Dopo la nottata di vento e pioggia, in mattinata una schiarita e un sole pallido fa capolino tra le nuvole. Tanto basta per scatenare in alcuni turisti, già attrezzati con tanto di costume, di assaporare il tepore del sole. Poi una nuotata nel mare antistante la spiaggia di Camogli, accanto alla Basilica. Un piacere unico.

(Foto Consuelo Pallavicini)

» leggi tutto su www.levantenews.it