Caos treni, l’emergenza arriva in Consiglio regionale: “Misure immediate per risolvere i disagi”

Liguria. Sarà discussa martedì, in Consiglio regionale, l’interrogazione presentata da Jan Casella (AVS) sull’emergenza ferroviaria nel ponente ligure, per chiedere alla giunta Bucci misure concrete per risolvere i disagi.

“Ormai tutte le settimane, si registrano blocchi della circolazione sulle ferrovie liguri, in particolare nel ponente savonese. L’ultima giornata drammatica per i pendolari è stata quella di lunedì 20 gennaio, con treni cancellati e ritardi di ore per i viaggiatori a causa di un guasto sulla linea tra Finale Ligure e Savona”, dichiara il consigliere regionale di AVS.

» leggi tutto su www.ivg.it