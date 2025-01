Carasco: crisi respiratoria, bambino trasportato al Gaslini

Ieri, sabato, la macchina del 118 di Lavagna ha dovuto intervenire in nove casi di crisi respiratorie. Altri tre casi si sono verificati dopo la mezzanotte. Tra questi poco dopo le 5 di questa mattina, a Carasco, il medico del 118 è intervenuto per un bambino, prima giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo e trasportato all’Istituto Gaslini dai militi della Croce Verde di Carasco. Le condizioni del paziente sono rassicuranti. L’apprensione tuttavia è stata grande dopo il caso della giovane mamma Martina Stella, 39 anni, colpita mortalmente, proprio a Carasco, da una inspiegabile crisi respiratoria.

