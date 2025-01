Caso Almasri Habish, il presidio a Savona: “Vergogna di Stato”

Savona. Striscioni e slogan di protesta contro la liberazione di Almasri Habish, l’alto ufficiale della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, inclusi omicidio, tortura, stupro e persecuzione, liberato e rimpatriato su un volo di Stato dalle autorità italiane.

Anche Savona è scesa in piazza per protestare sulla decisione del governo, in un presidio organizzato da Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana, allargato anche alle rappresentanze di altri partiti e forze del centro sinistra.

