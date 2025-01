La riviera nelle primissime ore della mattina è stata investita, come da previsioni, da forte vento e dalla pioggia, anche con raffiche brevi ma intense. Cartelli stradali mobili divelti; scooter caduti a terra in alcuni casi con effetto domino; ombrelloni volati via dalle loro sedi. A Chiavari i vigili del fuoco sono anche intervenuti per un albero caduto. Fenomeni atmosferici meno violenti nel Tigullio occidentale e nel Golfo Paradiso.

