‘Codice di condotta’ nei locali, Confcommercio contro il decreto Piantedosi: “Scarica la sicurezza sugli esercenti”

Genova. Anche le associazioni del commercio genovese si dicono preoccupate per nuovo “codice di condotta” previsto dalle linee guida per la prevenzione degli atti illegali contenute nel decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il codice di condotta descrive quello che viene definito “l’avventore modello”, ovvero quello che “non porta armi o droga nel locale, neanche spray al peperoncino, si impegna ad evitare comportamenti molesti e a non abbandonare bottiglie di vetro in giro”. Il codice di condotta sarà affisso in bar, discoteche, alberghi, stabilimenti balneari e sale giochi e intrattenimento, prevedendo per titolari e gestori una serie di oneri, tra cui “valorizzare misure di prevenzione che “scoraggiano il compimento di azioni illegali”, mettendo a disposizione delle forze di polizia “strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili”.

