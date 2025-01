Furti in abitazione a Ponzano Superiore, l’appello: “Servono interventi, perché non acquistare telecamere con i fondi della Sagra della Scherpada?”

Razzia in almeno tre abitazioni nella frazione di Ponzano Superiore in Val di Magra. La denuncia arriva dai social dove un utente ha riportato l’esperienza di alcune famiglie colpite e fa appello all’installazione di nuove telecamere per creare un deterrente nei confronti dei malintenzionati. Stando a quanto riportato i furti sarebbero avvenuti alla luce del giorno. L’appello apparso sui social sottolinea: “Non so cosa si aspetti a installare almeno, due telecamere per mettere il paese sotto controllo”. L’utente ha anche indicato le zone dove potrebbe essere realizzata la videosorveglianza: “Nei campi sportivi, alla diramazione per Falcinello e al cimitero”. In un appello agli altri membri del gruppo suggerisce una raccolta fondi: “Un paese più sotto controllo potrebbe scoraggiare i malintenzionati. Si potrebbe inoltre contribuire con i proventi della Sagra della Scherpada e una raccolta volontaria in paese? Se il comitato fosse d’accordo potrebbe volgere la proposta all’amministrazione comunale”.

