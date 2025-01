Genova. Ennesimo arresto per spaccate sulle auto parcheggiate in città. Questa volta la segnalazione, provvidenziale, è arrivata da via Zara, in Albaro, dove alcuni residenti hanno notato una persona aggirarsi all’alba vicino alle macchine posteggiate.

Le persone che hanno chiamato il 112 sabato mattina hanno riferito di un uomo che aveva appena spaccato il finestrino posteriore di una vettura parcheggiato per infilarsi nell’abitacolo.

