Gradino più alto del podio per Thomas Ghidoni della Judo Insieme al Trofeo Alpe Adria

Soddisfazioni ieri per la Asd Judo Insieme al 30esimo Trofeo Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine), importante gran premio nazionale di judo dedicato alla categoria Cadetti; 788 gli atleti presenti, appartenenti a 243 società provenienti da quattro nazioni. La società spezzina ha portato a casa la vittoria di Thomas Ghidoni nella categoria -55 kg, nonché ottimi piazzamenti per Andrea Laspina nella categoria -60 kg e Josef Makni Issan nella categoria -73 kg. Ad accompagnare i giovani atleti della Judo Insieme, il tecnico Matteo Ingrosso. Prossimo appuntamento per la società spezzina, la European Cup in programma a Genova nei giorni 8/9 febbraio.

L’articolo Nino Siligato, il marinaio diventato il “Filibustiere della montagna” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com