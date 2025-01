Il trio di testa si compatta, la Cremonese si salva sul gong. E il Palermo grandi firme si ferma di nuovo

Felice e soddisfatto e ne ha ben donde Filippo Inzaghi. Il suo Pisa perde Marin per espulsione ma riesce a piegare una Salernitana troppo debole per impensierire i nerazzurri che hanno vinto praticamente con un solo tiro in porta, quello di Moreo, che porta tre punti preziosissimi e ridà morale ai tifosi toscani che avevano un po’ patito il successo dello Spezia sul Sassuolo: “Non riesco più a trovare aggettivi per definire la mia gioia nell’allenare questi ragazzi. Dopo una gara così c’è poco da commentare”. Ammette che dopo quel cartellino rosso alla vittoria non credeva molto e adesso aspetta il ritorno di Tramoni, ancora ai box per un infortunio: “Pensavo avessimo pochissime possibilità di vincerla. Invece abbiamo dato l’impressione di crederci, di avere la capacità di chiudere ogni spazio pur rendendoci pericolosi. Oggi bbiamo messo la ciliegina sulla torta”. Il gruppo di testa, con questa vittoria, si compatta ulteriormente: Sassuolo 52, Pisa 50, Spezia 45, poi a 37 sale la Cremonese che allo “Zini” si salva con De Luca all’88’ dopo l’iniziale vantaggio di Vandeputte, il pari canarino di Di Pardo, il rigore della rimonta di Palumbo e l’errore di Bohzanaj che si mangia un rigore in movimento che avrebbe sancito l’1-3. Avanti piano per i grigiorossi, poi la Juve Stabia che con la vittoria di ieri è salita a 33 e mantiene la posizione visto che il Palermo si ferma di nuovo e rimane inchiodato a 30 punti, come il Bari e il Cesena, impattanti nella sfida di ieri: 2-1 per la Reggiana che va a 28 punti e contestazione dei 3mila tifosi rosanero al “Mapei”. Ne approfitta il Catanzaro che passa per 3-2 al “Rigamonti” con un gol sul gong e sale a 32 punti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com