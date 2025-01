La Spezia aspetta, sogna e “vince” il suo Sanremo con il liceo classico Costa e i super ospiti Jalisse

Al mini Festival di Sanremo organizzato in due serate in Sala Dante dal liceo classico Costa ci sono solo vincitori. La scuola ha sfoggiato i suoi talenti con l’evento “La Spezia aspetta Sanremo” sostenuto con un contributo del Comune della Spezia, dall’assessorato alle Politiche giovanili, incarico ricoperto da Daniela Carli e patrocinato anche da Antenna Europe Direct della Provincia della Spezia.

Le serate spezzine hanno ricalcato la longeva gara canora in tutto e per tutto: musica e fiori, al primo posto, conduttori e conduttrici, cambi d’abito e l’aria frizzante mista a tensione dovuta al palco. A brillare sono state le performance degli studenti e degli ex iscritti sia nella prima che nella seconda serata.

Nel primo appuntamento di venerdì sono state premiate esibizioni e testi. Vincitrice indiscussa della prima serata è stata “Si può dare di più” con l’interpretazione di Nicolò Di Valentino ex studente e (arrivato in finale al Cantagiro nel 2020 con un inedito), del professor Alessio Carrabino ed Edoardo Delsanto che anche in altre esibizioni ha sfoggiato una potenza vocale rara e interpretazioni potenti. Il testo analizzato e più apprezzato da pubblico e giuria tecnica è stato “Perdere l’amore” che vinse il festival di Sanremo nel 1988.

La stella di Di Valentino con la sua interpretazione di “Canzone per te” di Sergio Endrigo ha brillato anche ieri sera, aggiudicandosi anche la seconda gara che ha riguardato le migliori canzoni. Al secondo posto il professor Carrabino con “Due vite” di Marco Mengoni. Una menzione speciale va alla terza classificata Emma Delsanto che ha regalato l’interpretazione più emozionante della serata “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini. Non si stenta a credere che qualche lacrima, non dei parenti, sia scesa su qualche volto.

Alle due serate del Costa non è mancato nulla a partire dai super ospiti della prima serata: i Jalisse che hanno fatto parte della giuria e si sono prestati con più esibizioni dal vivo, con il nuovo singolo “No, no, no” e poi con tre pezzi storici che negli anni ’90 permisero loro il passaggio da Sanremo giovani e alla vittoria con “Fiumi di parole”. I Jalisse che con più di trent’anni di carriera sulle spalle si sono prestati anche ad una chiacchierata sul palco. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno regalato al pubblico una performance ricca che conferma la preparazione e la solidità del duo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com