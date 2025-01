Lo Spezia batte il suo scorso anno e vola a +8 dal quarto posto

È un turno positivo per lo Spezia quello appena conclusosi in Serie B. Le Aquile accorciano sul Sassuolo capolista battendolo nello scontro diretto del Picco e tengono il passo di un Pisa che, da secondo, risponde alla vittoria della squadra di D’Angelo battendo di misura la Salernitana all’Arena Garibaldi. Chi rallenta, invece, è chi insegue: ko il Palermo, che tra due settimane arriverà al Picco, si ferma sul pari la Cremonese, che da quarta ora dista ben otto punti dallo Spezia. Un distacco che, ancora, garantirebbe la disputa dei playoff ma che potrebbe ancora variare nelle prossime settimane, in positivo e in negativo.

Sono addirittura quindici invece i punti di vantaggio dello Spezia sulla nona in classifica, in questo momento il Cesena, la prima delle escluse dai playoff. Con quindici giornate mancanti alla fine del campionato, quantomeno l’obiettivo post-season sembra conquistato per i bianchi di D’Angelo, che continuano però a guardare avanti sperando di agganciare le prime due. Interessante sarà il prossimo turno, con il Pisa in campo al Barbera contro il Palermo e con il Sassuolo avversario dell’ostica Juve Stabia, fresca di vittoria sulla Carrarese. Per lo Spezia sarà trasferta a Cittadella, mentre la Cremonese se la vedrà contro una Salernitana quasi disperata. Partite complesse e punti che si fanno sempre più pesanti, in una fase di campionato che rischia di tracciare il percorso in vista del rush finale.

