Lupi avvistati anche a Sant’Olcese, sui social le raccomandazioni del Comune

Genova. Continuano gli avvistamenti di lupi sul territorio ligure. Questa volta le segnalazioni sono arrivare da Sant’Olcese, dove l’amministrazione comunale ha chiesto ai residenti di attenersi a una serie di norme di buon senso per evitare incidenti o problemi.

“In caso di incontro, gli esperti suggeriscono di mantenere la calma e allontanarsi, non avvicinarsi mai a loro, di mantenere l’animale nel proprio campo visivo e non voltare le spalle, di non disturbare e non avvicinarsi”, sottolinea il Comune. A questo si aggiunge la raccomandazione, valida per qualsiasi animale selvatico, di non dare cibo: nutrire la fauna selvatica la mette a rischio, attirandola verso i centri urbani e minando la naturale diffidenza che ha nei confronti dell’essere umano.

