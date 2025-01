Meteo: una domenica ancora con nuvole e pioggia

Liguria. Un gennaio che sembra più autunno che inverno, quello che si avvia alla conclusione tra pioggia e umidità. Le previsioni meteo per domenica 26 prevedono per le prime ore del mattino piogge che, in rapido avanzamento da ponente verso levante, interesseranno tutto il territorio regionale e potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale.

Prevista neve oltre i 1700-1800 metri su Appennino orientale ed Alpi Liguri, mentre sui settori interni del centro-levante non sono esclusi fenomeni di graupel associati.

» leggi tutto su www.ivg.it