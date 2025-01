Nino Siligato, il marinaio diventato il “Filibustiere della montagna”

Antonio Siligato, per tutti Nino, era siciliano, di Limina di Messina. Un marinaio provetto: nocchiero, nominato sergente, aveva combattuto in Grecia. In lui, come in tanti altri giovani, il generoso amor patrio non si poneva allora il problema se la guerra fosse giusta o ingiusta, né che era stata imposta al popolo da un regime che non lo rappresentava.

La storia di Nino è una storia insieme di candore e di sofferta presa di coscienza. L’8 settembre 1943 si ritrovò, disperato, senza più una nave. Dopo un paio di settimane terribili decise di arruolarsi nella X Mas di Junio Valerio Borghese, che era al servizio dei tedeschi. Nino voleva proseguire, da marinaio, la guerra sul fronte meridionale. Quando gli dissero: “si va in Piemonte a rastrellare i ribelli”, tornò a Spezia. La voce della coscienza lo spinse a diventare anch’egli un ribelle.

Bruno Brizzi nel 1943 era un giovane operaio dell’Arsenale residente a Stra, sulle colline di Spezia, che si stava avvicinando al Partito comunista. In un’intervista mi ha raccontato:

“Subito dopo l’8 settembre, con un gruppo di uomini sui trent’anni, tra i quali Aldo Cozzani, Gino Montanari, Gino Oldoini, Guglielmo Vergassola, decidemmo di disarmare la batteria del Castellazzo. Con noi c’erano alcuni marinai che fino all’8 settembre presidiavano la batteria, dove erano piazzate mitraglie e cannoni antiaerei. Questi marinai rimasero a Stra e a Marinasco nelle case di alcuni abitanti, tra di loro c’era anche uno spezzino, Nadir Colombo. E alcuni siciliani: Patanè, Ferrara, Mangiapane e altri di cui non ricordo il nome. Ci raggiunse un marinaio di nome Nino Siligato, amico di qualcuno del presidio. Venne a dormire da noi, un po’ a casa mia, un po’ in casa della famiglia Torrini. Mentre la popolazione, molto provata dalla fame, assaltò i magazzini dei viveri, noi mettemmo fuori uso le armi pesanti, gettandole in profonde cisterne utilizzate per attingere l’acqua. Raccogliemmo invece le armi leggere, che in parte nascondemmo nella chiesetta di Santa Lucia e nei tombini delle strade. Iniziò così una nuova storia. Ci affratellammo sempre più con i marinai siciliani e iniziammo a parlare degli avvenimenti bellici e delle voci che giravano sui movimenti di gruppi organizzati che si opponevano all’esercito tedesco che, dopo l’8 settembre, occupava il nord del Paese. Divenni renitente alla leva per non aver risposto al bando proclamato dai fascisti della Repubblica di Salò che volevano riorganizzare l’esercito alleato ai tedeschi, ed ero un ricercato. Eravamo curiosi di sapere di più dei gruppi che nel frattempo erano cresciuti e iniziavano a dare disturbo ai nazifascisti. Verso la fine di ottobre decidemmo l’avventura, partimmo per il Parmense. Ci indirizzò il comunista Mario Bonamini. Partii assieme a Nino Siligato verso la fine di gennaio del ’44. Andammo nella banda Beretta, che da cui nacque la Centocroci. Con Nino eravamo sempre in coppia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com