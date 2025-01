Pallanuoto M/ A2 Chiavari Nuoto batte Como Nuoto Recoaro 5-14

Dall’ufficio stampa Chiavari Nuoto (testo e foto)

La Chiavari Nuoto batte anche il Como Nuoto Recoaro e mantiene il primato in classifica a pieni punti. Un match mai in discussione per I verdeblu, che chiudono la prima frazione sul 4-0, arrivando poi all’intervallo lungo con un break di 7-1. La partita mostra una squadra compatta, che esprime un buon gioco in fase offensiva e molta attenzione in quella difensiva. Mister Luccianti decide così di concedere maggiore minutaggio a chi, in questa prima fase di Campionato, aveva trovato un po’ meno spazio in acqua, ottenendo un riscontro più che positivo.

