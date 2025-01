Pallanuoto M/ Il Lavagna torna da Brescia con tre punti in più (11-12)

Dall’ufficio stampa del Lavagna. Di Riccardo Collegiani

Tre punti fondamentali dei nostri ragazzi per allontanarsi dalle retrovie della classifica. Alla piscina Mompiano, infatti, hanno la meglio i ragazzi di mister Martini. Dopo una partenza eccellente, vincendo il primo tempo con quattro gol di differenza, la formazione lombarda macina gioco e torna in partita. Finale intenso che vede gli avversari pareggiare su rigore a 47 secondi dal termine, per poi vedere vincenti i nostri ragazzi, con il rigore trasformato da Tabbiani a 26 secondi.

Il commento di Andrea Martini: “Sono molto contento di questa prima vittoria in trasferta, ottenuta con grande sofferenza. Abbiamo iniziato molto bene, sfruttando tutto il lavoro tattico fatto in settimana, ma a metà partita abbiamo concesso troppo ai loro giocatori più pericolosi.

La squadra però ha dimostrato grande tenuta mentale, rimanendo concentrata e determinata. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prova ottima”.

