Pallanuoto, pari il derby della “Mori” tra Lerici Sport e Marina di Carrara

Per la prima volta in questo campionato di pallanuoto di Serie B, Girone 1, il Lerici Sport manca la vittoria dopo quattro successi di fila. Alla piscina “Mori” della Spezia è infatti terminato in parità (6 a 6) il derby spezzino-apuano col Marina di Carrara, che ha pareggiato in extremis in superiorità numerica. Ad ogni modo Lerici ancora capolista (13 punti), seguito proprio da Marina di Carrara a pari punti (10) con Locatelli Genova.

“Colpa nostra se li abbiamo lasciati rimontare quando vincevamo 6-3 – ha commentato al termine Andrea Sellaroli, coach dei lericini – anche se già siamo partiti senza un Iaci stranamente squalificato, cosa che peraltro abbiamo saputo tardi, e Barrile alla fine ha giocato grazie a una infiltrazione”.

LERICI SPORT – MARINA CARRARA 6 – 6

PARZIALI: 1-1 / 0-2 / 4-0 / 1-3.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Giusti 1, Telara, Casazza, Barrile 2, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 2, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati.

MARINA DI CARRARA: Sammarco, Priolo, Lanzi, Mangiante, Giambruno 1, Romanengo, Bonicelli 1, Vittori 1, Botto S., Botto G., Alia, Schiaffino 3, Pasqualetti, Botto A.

ARBITRO: Ioannou.

