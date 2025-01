Savona di “corto muso” contro la Spotornese, Cola: “Bisognava chiuderla prima. I nostri tifosi sono fuori categoria”

Savona. Buona la prima da capolista per il Savona di mister Emanuele Cola. O meglio, buona per il risultato ma meno per la prestazione. Contro la Spotornese i biancoblù hanno vinto di misura, 0-1, grazie al gol di Briano in avvio di ripresa. “Loro erano molto bassi – commenta il tecnico – nel primo tempo, era normale fare fatica, anche se comunque abbiamo preso un palo e una traversa. Dovevamo mettere più qualità e ritmo nel muovere la palla. Nel secondo tempo lo sapevamo che avremmo trovato più spazio. Bisognava chiudere la partita e invece l’abbiamo tenuta aperta fino alla fine e questo non va bene. Sulle due situazioni alla fine potevamo mettere a rischio una partita che non deve essere a rischio. Nonostante questo faccio i complimenti agli avversari che hanno fatto una grande gara”.

Il timbro sul match, come anticipato, è quello dell’ex Andrea Briano. Secondo gol stagionale per il classe 2000, oggi decisamente ispirato. “Briano è importante ma deve diventare importantissimo – afferma Cola -. È un ragazzo che ha delle qualità straordinarie, gli mancano gol e assist. Per quello che ha può fare di più. Oggi ha segnato ma ha avuto altre occasioni in cui doveva fare gol. Noi dovevamo chiudere la partita e stare tranquilli”.

