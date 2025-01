Sciopero nazionale in corso, cancellati numerosi treni in partenza dalla Spezia

E’ in corso, scattato ieri sera alle 21.00, lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Non poche cancellazioni stanno interessando il territorio ligure e La Spezia. Nella mattinata appena trascorsa sono stati cancellati ad esempio i treni per Piazza Principe delle 9.55, quello per Pisa delle 10.11 o ancora l’Intercity e il Frecciabianca per Torino. “L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, ricorda Trenitalia, che nei giorni scorsi aveva messo in guardia circa la possibilità di variazioni e cancellazioni al servizio sulla rete nazionale.

