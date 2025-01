Serie D. L’Albenga sa solo perdere, la tredicesima sconfitta consecutiva contro il Saluzzo vale la zona retrocessione

Albenga. Continua la striscia negativa dell’Albenga. Arriva contro il Saluzzo la tredicesima sconfitta consecutiva che pesa decisamente a livello di classifica. Da quando gli ingauni sono saliti in Serie D, la zona rossa non era mai stata toccata in due anni e, da come sta procedendo la stagione, questo risultato non ha di certo colto di sorpresa i tifosi bianconeri.

I supporters, oggi comunque presente a Saluzzo e che ieri avevano postato sui profili social un probabile nuovo Albenga ricreato da zero, continuano comunque la contestazione anche sui vari campi del campionato. Oggi è spuntato un nuovo striscione, simile al consueto “Liberate l’US Albenga”.

» leggi tutto su www.ivg.it