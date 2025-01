Terza sconfitta casalinga consecutiva per la Cestistica, al PalaMariotti vince Benevento ai supplementari

Terza sconfitta casalinga consecutiva per la Cestistica, che al PalaMariotti viene superata 55-63 da Benevento, al suo primo successo in campionato, dopo un overtime. L’ottima prima metà di gara, in cui le bianconere sono state avanti anche di 19 lunghezze e hanno espresso un’ottima fase difensiva, non è stata sufficiente per riuscire a portare a casa la vittoria. La partenza è stata delle migliori, con le ragazze di coach Corsolini a ripetere la pregevole prestazione di Broni a difesa del proprio canestro, senza riuscire però a capitalizzare al meglio il buon gioco in fase offensiva: i 9 punti di vantaggio al termine della prima frazione (17-8) sono un tesoretto forse un po’ ristretto per le tasche delle bianconere, che però inaugurano il secondo quarto con un break di 10-0 per il +19 (27-8). Inizialmente il vantaggio non sembra pesare troppo alla Cestistica, che ancora per un paio di minuti non si adagia, ma poi il rilassamento incombe e Benevento ne approfitta per rientrare fino al -10 all’intervallo lungo (31-21). Nella ripresa la squadra spezzina riscappa sul +14 (35-21), poi la Virtus Academy sembra improvvisamente destarsi e trovare energie che erano latitate nella prima metà di gara. Da qui comincia la rimonta campana, con intensità difensiva e agonismo in graduale aumento, mentre la Cestistica avviava, erroneamente a posteriori, la modalità autopilota. Chiodato, autrice di 28 punti a fine match, con l’ausilio delle giocate audaci di Lombardi, prende per mano Benevento e la riporta a contatto con le padrone di casa. Il blackout dell’ultimo quarto, che poi ha portato allo 0-10 campano per il sorpasso (44-46), è stato quasi fatale per la compagine spezzina. Quasi, appunto, perché qualche azione successiva Guerrieri è riuscita a segnare il canestro del pari a una dozzina di secondi dalla sirena dei tempi regolamentari, grazie ad un guizzo su rimbalzo d’attacco a seguito di un errore dalla lunetta di Diakhoumpa (48-48). Nell’overtime c’è stata dunque la chance per potersi aggiudicare l’intera posta in palio, ma la Virtus Academy è stata più lucida nel gestire gli ulteriori cinque minuti. Sono tre le giocatrici della Cestistica in doppia cifra: Diakhoumpa guida il terzetto con 19 punti, seguita da Moretti con 15 e Guzzoni con 11. Le bianconere si ritrovano così nuovamente nel mezzo del quartetto di squadre dal settimo al decimo posto del girone A dell’A2, con 14 punti, assieme a Selargius, Broni e Salerno. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Livorno.

CESTISTICA SPEZZINA 55-63 VIRTUS ACADEMY BENEVENTO (d1ts) (17-8, 31-21, 39-33, 48-48)

