Al Parentucelli Arzelà torna la ‘Notte Bianca’ del Liceo Classico

Al “Parentucelli Arzelà” di Sarzana fervono i preparativi per la ‘Notte Bianca’ del Liceo Classico che si terrà, aperta al pubblico, venerdì 31 gennaio, alle 21, nell’Auditorium dell’istituto di piazza Ricchetti.

La serata, che ha ormai una tradizione decennale al Classico “Parentucelli Arzelà”, vedrà impegnati gli studenti in performance musicali e teatrali da loro curate e progettate con l’ausilio dei docenti. Sarà una serata di festa per celebrare la cultura classica e il Liceo classico, ma anche un’occasione per dare spazio alle passioni e alle attitudini degli studenti.

